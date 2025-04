Rabiot : Le cadeau inespéré, l’OM n’en revient pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot est omniprésent. Tant pour les tâches défensives qu’offensives. Il affiche d’ailleurs le meilleur bilan sur une saison avec déjà 7 buts marqués avec l’OM. Une « chance » unique pour le club aux yeux du technicien italien qui l’a encensé en conférence de presse.

A l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot (30 ans) fait déjà partie des joueurs les plus expérimentés. Hormis Geoffrey Kondogbia et Geronimo Rulli tous deux âgés de 32 ans ainsi que Valentin Rongier qui soufflera sa 31ème bougie cette année, personne n’est plus vieux que Rabiot. L’international français a amassé des trophées et a connu des vestiaires aux statuts supérieurs à ceux de l’OM à présent, au PSG avec Neymar et Zlatan Ibrahimovic ou à la Juventus avec Cristiano Ronaldo et Paul Pogba notamment.

«Il répond de la meilleure manière à mes attentes»

Au milieu de tous ces grands joueurs, Adrien Rabiot a pu se sublimer et s’est construit une palette technique et physique suffisante afin de cocher tous les critères de Roberto De Zerbi chez un milieu de terrain. « Il répond de la meilleure manière à mes attentes. Cette saison, il a la moyenne de buts la plus élevée de sa carrière ».

«C'est une chance de l'avoir»

L’entraîneur de l’OM, présent lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce vendredi avant le départ pour Monaco, s’est enflammé quant à l’engagement actuel d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille. Un modèle à suivre. « C'est un joueur qui défend et qui attaque, c'est une chance de l'avoir ». a confié Roberto De Zerbi dans des propos rapportés par Le Phocéen.