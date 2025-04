Clash Rabiot - PSG : Nouvelles menaces en public ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ciblé par de nombreuses insultes et banderoles à son encontre et à l'encontre de sa famille lors du dernier match face au PSG, Adrien Rabiot a vu le club de la capitale récolter une sanction jugée trop légère par Véronique, sa maman. Cette dernière a même porté plainte, s'indignant que des clubs laissent passer de telles banderoles. Le milieu de terrain a forcément été touché par la situation et s'est exprimé sur la situation avant le match de samedi contre Monaco.

En rejoignant l'OM en septembre dernier, Adrien Rabiot s'est mis à dos les supporters parisiens qui ont préparé un gros comité d'accueil pour sa venue au Parc des Princes. Désigné capitaine par Roberto De Zerbi pour ce match, il a reçu de nombreuses insultes portant atteinte à sa famille, des propos qui lui ont fait mal après coup.

Une situation difficile pour Rabiot

Alors que certaines banderoles ont évoqué le papa d'Adrien Rabiot, décédé, les supporters parisiens ont clairement dépassé les bornes. Pour le milieu de terrain, sur le moment, il a préféré se concentrer sur l'aspect sportif. « A Paris, j'étais à 100% dans ma tête, c'est après que j'ai été touché, quand j'ai vraiment vu ce qu'il y avait écrit. Il se passera ce qui se passera, c'est mis de côté » assure-t-il en conférence de presse ce vendredi.

Rabiot sous la protection de sa maman

Véronique Rabiot, également agent d'Adrien, n'a pas hésité à prendre la parole concernant les insultes et les sanctions à l'attention du PSG. Elle aurait bien porté plainte en espérant que le club de la capitale soit puni. « Avec ma mère, on a choisi de travailler comme ça, c'est un bouclier pour moi, pour s'occuper aussi de l'extrasportif. Pour l'épisode du PSG, elle a été attaquée personnellement, donc c'est normal qu'elle réagisse. Elle m'a toujours dit de m'occuper du terrain et qu'elle gérait ce qu'il y a autour » explique Adrien Rabiot.