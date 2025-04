Algérie : Un joueur de l'OM a tranché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Ismaël Bennacer compte aujourd'hui 51 sélections avec l'Algérie. International avec les Fennecs, le joueur de l'OM avait pourtant évolué en équipe de France chez les jeunes. Alors que Bennacer aurait également pu représenter le Maroc, il a donc choisi l'Algérie. Une décision sur laquelle il est revenu.

Si Ismaël Bennacer a porté le maillot de l'équipe de France chez les jeunes, ce n'est pas pour autant qu'il a continué avec les Bleus par la suite. Disposant de la triple nationalité française, marocaine et algérienne, l'actuel joueur de l'OM avait l'embarras du choix pour sa sélection nationale. Et la balance a finalement penché du côté de l'Algérie pour Bennacer, qui défend donc aujourd'hui les couleurs des Fennecs.

« Ça reste du foot »

Mais pourquoi l'Algérie plus que le Maroc ou la France ? Pour La Provence, Ismaël Bennacer a évoqué son choix de sélection et sa décision de rejoindre les Fennecs. Le joueur de l'OM a alors expliqué : « Le choix a-t-il fait l'objet d'enjeux familiaux colossaux ? Non, on ne peut pas dire colossaux parce que ça reste du foot ! Mon père est marocain, moi aussi. C'était un choix sportif, même si derrière on représente une nation ».

« L'Algérie, sportivement, c'était le meilleur choix pour moi »

« J'ai hésité, je jouais déjà avec l'équipe de France en jeunes, mais je voulais représenter un des deux pays de mes parents. L'Algérie, sportivement, c'était le meilleur choix pour moi », a conclu Ismaël Bennacer.