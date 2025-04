OM : Le coup de pression de Rabiot !

La rédaction

L’OM retrouve des couleurs après une période difficile, avec une victoire précieuse contre Toulouse. Adrien Rabiot, buteur, a mis la pression en conférence de presse avant le choc face à Monaco. Le milieu insiste : seule la victoire compte. Ce match pourrait permettre à l’OM de prendre le large dans la course à la Ligue des champions.

Après une longue période de disette avec quatre défaites en cinq rencontres, l'OM s’est relevé face à Toulouse avec une victoire 3-2, notamment grâce à une belle volée d’Adrien Rabiot, son sixième but en championnat. Un bon résultat qui permet au club phocéen de récupérer sa deuxième place.

«Il faudra prendre les victoires»

Adrien Rabiot s’est exprimé sur cette période compliquée en conférence de presse, et annonce la couleur : l’OM n’a plus le droit à l’erreur.

«Il fallait retrouver la sérénité et la confiance, la victoire nous a fait du bien. Il y a eu du bon et du moins bon dans le contenu, mais il fallait gagner. Dans la dernière ligne droite, le contenu sera peut-être parfois moins bon, mais il faudra prendre les victoires et les points», lâche le milieu de terrain de l’OM.

OM - Monaco : un match capital

Ce sprint final commence dès ce samedi face à Monaco. L’OM se déplace au stade Louis-II et tentera de réaliser la grosse opération du week-end en distançant les Monégasques de cinq unités en cas de succès.