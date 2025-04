Daniel Riolo : Il annonce sa nouvelle histoire en direct ?

La rédaction

L'After Foot, émission emblématique de RMC, fait peau neuve en s'exportant à la télévision. Dès le 7 avril, la célèbre émission devient une chaîne à part entière. Daniel Riolo, chroniqueur phare, a teasé un projet pour la saison prochaine. La chaîne, disponible sur les télés connectées, prendra le canal 29 de SFR, ex-fief de TPMP.

C'est l'une des émissions sur le football les plus suivies, et l'After Foot a annoncé récemment son exportation à la télévision. L'émission de RMC va lancer sa propre chaîne télé, officialisée récemment par Gilbert Brisbois :

«Je voulais vous faire une annonce qui va révolutionner la vie de l’After Foot. À partir du lundi 7 avril, l’After devient une chaîne de télé.»

«J'ai une magnifique idée»

Cette révolution pour l'After Foot et ses participants prend de l'ampleur. Sur les ondes de RMC, ce jeudi, la grille des programmes de l'After Foot TV a été dévoilée, et Daniel Riolo, chroniqueur phare de l'émission, a teasé une idée pour la saison prochaine :

«Sans parler de nos projets pour la saison prochaine. J'espère placer mon idée. J'ai une magnifique idée.»

L'After Foot TV remplace TPMP

Cette chaîne sera disponible «sur toutes les télés connectées», pour y retrouver Daniel Riolo explique Gilbert Brisbois, et occupera notamment le Canal 29 de SFR. Un canal qui était occupé jusqu'à récemment par un certain Cyril Hanouna et son émission TPMP.