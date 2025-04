Clash De Zerbi - Benatia : L’OM confirme un malaise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'OM se trouve à Rome pour un stage de plusieurs semaines, des révélations explosives sont lâchées dans la presse. Ces dernières semaines, un malaise serait apparu entre Roberto de Zerbi et Medhi Benatia. Si Pablo Longoria confirme l'existence de désaccords entre les deux hommes, il a tenu à rassurer les supporters marseillais.

Selon les informations de RMC Sport, Roberto de Zerbi aurait longuement discuté avec Pablo Longoria et Medhi Benatia ce mercredi soir. Signe qu’entre les trois hommes forts du projet olympien, l’union est de mise. Mais ces dernières semaines, le bateau aurait sérieusement tangué. Des tensions seraient apparues en interne, notamment entre Medhi Benatia et Roberto de Zerbi. Les griefs sont nombreux. Le directeur sportif n’aurait pas apprécié la gestion du cas Mason Greenwood, mais aussi les remarques du technicien sur son recrutement.

La mise au point de Longoria

Évidemment, ces révélations pourraient être de nature à inquiéter les supporters de l’OM, surtout à ce moment de l’année. Pablo Longoria a donc pris la parole pour mettre les choses au clair. S’il existe effectivement des désaccords, la relation entre ces deux forts caractères reste suffisamment forte. « La relation ne s’est pas détériorée. Ces tentatives de désunion, entretenues par des gens mal intentionnés, m’irritent. La relation avec le 'Mister' rester très saine, avec des échanges, des discussions, parfois des visions différentes que l’on partage ensemble, mais jamais de profonds désaccords ou de conflits » a confié le président de l’OM depuis Rome.

« On décide ensemble, et on avance ensemble »

Alors que le sprint final a démarré, Longoria a renouvelé son soutien à De Zerbi, qui a pris le risque d’organiser une mise au vert à quatre journées de la fin du championnat. « Roberto est investi dans sa mission et travaille dur, avec passion, méthode et rigueur. Nous sommes très heureux, avec Medhi, que cette initiative reflète l’unité de notre travail. On décide ensemble, et on avance ensemble » a-t-il déclaré à RMC Sport.