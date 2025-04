Officiel : Le PSG fait succomber... Haaland !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG impressionne son monde en Angleterre depuis janvier dernier et la victoire en saison régulière contre le Manchester City d'Erling Braut Haaland (4-2). Liverpool en 1/8ème de finale et Aston Villa au stade des quarts de finale sont tour à tour tombés contre le Paris Saint-Germain. De quoi permettre à Haaland de s'incliner sur Snapchat.

En l'espace de 30 minutes, le PSG s'était assuré une soirée tranquille. Grâce aux inspirations d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes aux 11ème et 27ème minutes de jeu, les hommes de Luis Enrique creusait un peu plus l'écart avec Aston Villa au score cumulé en menant donc 5 buts à 1 mardi soir pendant ce quart de finale de Ligue des champions à Villa Park.

Haaland : «So good PSG»

C'est à ce moment précis qu'Erling Braut Haaland a choisi de publier une Story sur son compte Snapchat personnel. Le serial buteur de Manchester City a simplement écrit un « So good PSG » pouvant être traduit par un « trop bon le PSG ». L'attaquant des Skyblues, ayant récemment prolongé jusqu'en juin 2034, ne pouvait pas prévoir le coup de tonnerre qui allait suivre.

Le PSG a finalement souffert, mais validé son billet pour les demi-finales

En effet, à la 34ème minute, la frappe de Youri Tielemans déviée par Willian Pacho trompait Gianluigi Donnarumma et permettait à Aston Villa de recoller au score avant d'égaliser par John McGinn et de prendre l'avantage par le biais d'Ezri Konsa pour pousser le PSG au bord du précipice de la prolongation, sans les faire chuter. Score final 3 buts à 2 pour Aston Villa, mais qualification du PSG pour les demi-finales grâce à un avantage d'un but au cumulé (5-4).