Ousmane Dembélé s'agace, la réaction du PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est fait un peu peur en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Après avoir battu Aston Villa 3-1 au Parc des Princes, le club de la capitale s'est incliné 3-2 au Villa Park. Et pourtant, les hommes de Luis Enrique menaient 2-0. Alors qu'Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule après le match, Achraf Hakimi a appuyé ses propos dans la foulée.

Mercredi dernier, le PSG a battu Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des Champions, et ce, au Parc des Princes (3-1). En déplacement à Villa Park ce mardi soir, le club de la capitale s'est incliné 3-2. Pourtant, la bande à Marquinhos menaient 2-0 à la 27ème minute de jeu. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Ousmane Dembélé a préféré pousser un coup de gueule, plutôt que de se satisfaire simplement de la qualification.

«Je suis d’accord avec Ousmane»

« Il faut être exigeant, surtout dans ces matchs-là. On s'est rendu la tâche difficile, même si Aston Villa a mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs aussi. Mais je pense qu'on s'est rendu la tâche très difficile. En deuxième mi-temps, on s'est complètement relâché. On s'est cru trop beau. À 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié et que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes juste devant leur public. Avec un public chaud comme ça, ils peuvent renverser le match. Donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finales. Ce match va nous servir énormément. Surtout de pas se relâcher, de jouer les deux matchs à fond jusqu'à la fin. On va noter que on a la qualification. On est content pour ça. Maintenant, il va falloir se remettre au boulot parce que pour aller chercher ce trophée-là, il va falloir être très, très exigeant (…) C'est bien pour le club. C'est bien pour tout le championnat aussi. Et voilà, on va essayer de faire le mieux pour aller en finale », a pesté Ousmane Dembélé au micro de Canal +. Un sentiment partagé par Achraf Hakimi.

«Il faut prendre nos responsabilités»

Présent en zone mixte après Aston Villa - PSG, Achraf Hakimi s'est rangé du côté d'Ousmane Dembélé. « On n’a pas eu peur. On savait qu’on allait souffrir et on a souffert à cause de nous, mais on est content d’avoir préservé la qualification. On voit le travail qu’on réalise avec le coach, ça se voit dans les résultats et on est content pour ça. Le coup de gueule d'Ousmane Dembélé ? Je suis d’accord avec Ousmane. Ce n’est pas possible de commencer la 2e mi-temps avec deux buts comme ça. Une équipe qui veut gagner la Ligue des champions ne peut pas faire ça. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut améliorer ça, on va en parler après. On est venu avec l’intention de se qualifier et on l’a fait, mais on doit améliorer certaines choses et donner de la continuité à ce qu’on fait de bien », a déclaré le numéro 2 du PSG ce mardi soir.