Un «joueur extraordinaire» au PSG : La grande annonce !

Pierrick Levallet

Ibrahim Mbaye a réalisé une grande performance ce samedi sur la pelouse du FC Metz. Le crack de 17 ans a sorti le grand jeu avec le PSG. Passeur décisif pour Quentin Ndjantou, le titi parisien a mis à mal la défense de Stéphane Le Mignan, au point d’être élu homme du match. Et dans le vestiaire de Luis Enrique, on n’a pas manqué de déclarer sa flamme au jeune joueur.

«On a besoin de lui» « IB a fait un très bon match selon moi, il a mis en difficulté toute l’équipe de Metz. Il est encore jeune et doit parfois rester un peu plus patient avec le ballon, mais c’est un joueur extraordinaire, en espérant qu’il nous donne encore beaucoup cette saison, car on a besoin de lui » a ainsi confié Lucas Hernandez après la partie, dans des propos rapportés par Le Parisien.