Deux transferts à l’OL : La surprise est totale !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien juge son effectif trop limité pour poursuivre la saison. Les dirigeants lyonnais aimeraient donc offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Et dans cette optique, les Gones auraient identifié deux profils en particulier malgré leur situation financière délicate.

Le mercato promet d’être plutôt mouvementé du côté de l’OL cet hiver. Le club rhodanien sait que son effectif est bien trop limité pour que Paulo Fonseca puisse poursuivre la saison dans cet état. De ce fait, les Gones auraient l’intention de profiter de l’hiver pour offrir de nouvelles solutions au coach portugais. Et dans cette optique, deux profils ont déjà été identifiés.

L'OL a identifié ses deux prochains transferts Comme le rapporte Goal, la direction sportive de l’OL voudrait mettre la main sur un nouvel attaquant de pointe. Un défenseur central capable d’être opérationnel dès son arrivée serait également ciblé. Les dirigeants lyonnais se seraient d’ailleurs déjà mis au travail sur le mercato.