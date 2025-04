De Zerbi - OM : L'erreur qui va lui coûter cher...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'inclinant une nouvelle fois 3-0 sur la pelouse de l'AS Monaco samedi, l'OM a montré un visage inquiétant qui devient de plus en plus récurrent. En effet le secteur défensif a encore été mis en difficulté et pour beaucoup, la gestion de Roberto De Zerbi est à revoir. La perspective de voir le club descendre du podium est désormais plus qu'envisageable au vu de la tendance actuelle.

Depuis des semaines, l'OM enchaîne les résultats très décevants à l'extérieur et montre de grosses faiblesses en défense. Roberto De Zerbi tente pourtant différentes options pour ce secteur puisque Geoffrey Kondogbia était aligné en défense centrale par exemple pour le match face à Monaco comme l'équipe doit gérer les blessures. Mais certains ne comprennent pas pourquoi l'entraîneur italien s'entête à rester avec 3 défenseurs.

L'OM proche de la désillusion

Auteur d'un mercato estival très efficace, l'OM n'a pas mis longtemps avant de se remettre dans la course au podium de Ligue 1 après une saison compliquée. Le club a longtemps été le dauphin du PSG mais les dernières semaines sont plus délicates. Ce serait terrible de manquer la prochaine Ligue des champions quand on voit l'effectif dont Roberto De Zerbi dispose. « Faut absolument pour notre foot que l’OM soit en C1 l’an prochain » déclare Nabil Djellit sur son compte X.

De Zerbi commet une grave erreur ?

Privé de plusieurs joueurs en raison de blessures, Roberto De Zerbi doit aligner un onze de départ avec les moyens du bord. Mais force est de constater qu'il y a des solutions à trouver depuis quelques semaines puisque le club continue d'encaisser de lourdes défaites. Avec 41 buts encaissés cette saison, l'OM est seulement la 11ème défense de Ligue 1 malgré sa 3ème place au classement. « L’OM est en galère de centraux (Balerdi out, Cornelius faible, Mbemba out etc…). Et De Zerbi s’entête à jouer à trois derrière… » poursuit Nabil Djellit.