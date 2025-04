Fiasco à l'OM, le coupable est désigné !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle saison, l'OM veut concrétiser en allant chercher sa place pour la Ligue des champions l'année prochaine. Il faudra terminer sur le podium de Ligue 1 pour en être assuré mais la nouvelle lourde défaite face à Monaco ce samedi ne fait que confirmer la mauvaise dynamique actuelle. Pour de nombreux observateurs, c'est Roberto De Zerbi qui est pointé du doigt.

En s'inclinant face à Monaco, l'OM laisse donc la deuxième place du classement s'échapper et il faudra vite réagir pour éviter une désillusion. Le club de la cité phocéenne a subi de lourds échecs à l'extérieur ces dernières semaines et Roberto De Zerbi devra prouver qu'il est capable d'inverser la tendance. Pour Nabil Djellit, l'entraîneur italien n'est peut-être pas assez bien placé pour aller chercher le podium final.

L'OM en difficulté, la faute à De Zerbi ?

L'été dernier, Roberto De Zerbi avait été très bien accueilli par les supporters de l'OM et jusqu'à présent, les prestations du club étaient assez convaincants malgré quelques couacs. Mais Marseille est en danger et pourrait finir par descendre du podium si les choses ne s'arrangent pas. « 9 défaites en L1 avec un bel effectif, bien meilleur que ceux de Tudor ou Marcelino. Cette équipe a été survendue tout comme le coach… De Zerbi est-il l’homme de la situation ? On a le droit de se poser la question » écrit Nabil Djellit sur son compte X.

L'OM sur un fil

Alors que le club était bien parti pour finir sur le podium de Ligue 1 cette saison, l'écart avec ses principaux concurrents s'est largement réduit et d'autres équipes pourraient finir devant. Le prochain match de l'OM est face à la lanterne rouge Montpellier, un faux-pas ne sera pas possible.