OM - De Zerbi : La rupture annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM s'est lourdement incliné samedi soir sur la pelouse de l'AS Monaco, ce qui relance une nouvelle fois le débat autour de la situation de Roberto De Zerbi. Et Damien Perquis s'est d'ailleurs interrogé en direct sur RMC sur la crédibilité actuelle du coach italien au sein de son propre vestiaire, et sur une possible rupture.

Rien ne va plus du côté de l'OM ! Le club phocéen s'est lourdement incliné samedi face à l'AS Monaco (3-0), et comptabilise donc 5 défaites sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. Une dynamique négative pour laquelle Roberto De Zerbi est fortement critiquée depuis plusieurs semaines, d'autant que le coach italien avait haussé le ton envers les joueurs de l'OM la semaine dernière. Suffisant pour envisager une rupture définitive dans les semaines à venir ?

Perquis se lâche sur l'OM

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Damien Perquis a critiqué les méthodes du coach de l'OM et ses choix lors du dernier mercato hivernal : « De Zerbi, le diagnostic de son vestiaire est fait depuis longtemps et je pense que sur le recrutement hivernal n'a pas été très bien fait. Il a pensé que des joueurs pourraient d'ailleurs correspondre à son système. Mais son erreur, c'était peut-être de ne pas revoir ses plans sur ses derniers voyages où il prend trop de buts, 12 en 4 matchs », estime Perquis.

« Il a peut-être perdu son groupe »

« Il ne s'est pas dit, il faut que je referme, que je mette plus de solidité dans le milieu de terrain. C'est l'impression qu'il me donne. On a parlé de perdre son groupe, et c'est peut-être le cas », poursuit Damien Perquis, qui annonce donc une rupture potentielle entre le vestiaire de l'OM et Roberto De Zerbi. Reste donc à savoir de quoi sera fait l'avenir du coach italien....