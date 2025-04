Adrien Rabiot, la terrible rupture ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle défaite sur la route pour l'OM. A Monaco, après le revers de Reims (3-1), les hommes de Roberto De Zerbi ont coulé face aux assauts monégasques (3-0). La goutte d'eau qui fait déborder le vase bien rempli d'Adrien Rabiot ? Après ses coups de gueule, le joueur de l'Olympique de Marseille a lâché la punchline suivante. « Si je parle je vais dire des dingueries ».

« Il reste sept matches, s'il y en a qui n'ont pas cette ambition, qu'ils le disent tout de suite et laisser d'autres jouer ». Voici le constat clair dressé par Adrien Rabiot fin mars après la défaite concédée sur la pelouse du Stade de Reims par l'OM (3-1). Deux semaines plus tard, nouvelle désillusion pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et les hommes de Roberto De Zerbi contre l'AS Monaco à Louis II (3-0).

Adrien Rabiot n'a pas adressé un mot ou un regard au groupe après Monaco

Le revers de trop pour Adrien Rabiot ? Au coup de sifflet final, l'international français quittait immédiatement la pelouse monégasque sans adresser un mot ou un regard à l'un de ses coéquipiers qui étaient pour leur part restés sur le rectangle vert de Louis II. Les supporters de l'OM ne s'étaient pas fait prier pour siffler leurs joueurs, une nouvelle fois défaits dans la course à la Ligue des champions.

«Si je parle je vais dire des dingueries»

De passage devant les micros des médias avant de quitter le stade, Adrien Rabiot a lâché une punchline qui en dit long sur son état d'esprit actuel à l'OM. « Si je parle je vais dire des dingueries ». Un coup de gueule après la piqûre de rappel en conférence de presse 24 heures plus tôt, le point de rupture atteint ?