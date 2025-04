Départ de Rabiot : L’OM menacé en public ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Et si Adrien Rabiot menaçait de quitter l'OM en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions ? Tout porte à croire, dans le discours du milieu de terrain de l'équipe de France, qu'un échec dans cet objectif serait décisif pour la suite de son aventure à l'OM. Explications.

Recruté libre en septembre dernier, Adrien Rabiot (30 ans) s'est tout de suite imposé comme un nouvel élément indiscutable de l'OM. Aligné dans une position plutôt offensive sur le flanc gauche par Roberto De Zerbi, l'ancien joueur du PSG et de la Juventus Turin a largement contribué à la première partie de saison très convaincante de son équipe. Mais alors que l'OM est désormais en proie au doute avec seulement 2 victoires sur les 6 derniers matchs de Ligue 1, Rabiot a mis un coup de pression.

Le coup de gueule de Rabiot

Le 29 mars dernier, interrogé au micro de beINSPORTS juste après la défaite à Reims (3-1), le milieu de terrain de l'OM avait poussé une énorme gueulante : «J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. (…) La C1 c’est un grand truc pour un joueur de football, je ne comprends pas qu’on n’a pas plus faim à aller la jouer, certains ne pourront jamais la jouer », avait lâché Rabiot.

« Sinon ça va pas le faire... »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Rabiot est revenu sur ces propos, et il semble menacer d'un départ de l'OM si tout le monde ne se retrousse pas les manches pour atteindre la Ligue des Champions : « Je suis venu ici avec des objectifs bien clairs et ceux qui sont là doivent avoir les mêmes objectifs, bien clairs. Avec notre vécu, on est là pour leur faire prendre conscience de leur réalité, la Ligue des Champions, c'est important pour le club, mais aussi pour eux. Parfois, il faut donner un petit coup pour faire repartir. Mais il n'y a aucun problème, ça fait aussi partie de notre rôle. Il faut qu'on pousse tous dans le même sens. Il ne faut pas qu'il y en ait à 20 ou 30% en dessous, sinon ça va pas le faire ». Le message semble donc assez clair...