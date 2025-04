Incroyable, Greenwood viré par deux stars de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous le feu des critiques depuis quelques semaines, Mason Greenwood est l'incarnation des problèmes actuels de l'OM qui vient d'enchaîner une nouvelle lourde défaite sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3). A tel point qu'au sein du vestiaire olympien, Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot auraient demandé la mise à l'écart de l'ancien ailier de Manchester United.

Au sein du vestiaire de l'OM, les tensions semblent de plus en plus vives et la défaite sur la pelouse de l'AS Monaco samedi (0-3) n'arrange rien. « Si je vous parle, je vais dire des dingueries », a même lâché Adrien Rabiot en traversant la zone mixte alors que le comportement de Mason Greenwood ains que son manque d'implication sont régulièrement pointés du doigt. Y compris au sein du vestiaire. Selon Idriss Kasmi, intervenant pour Le Phocéen, Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot auraient même réclamé sa mise à l'écart.

Höjbjerg et Rabiot réclament le départ de Greenwood ?

« Pierre-Emile Höjbjerg a demandé à Medhi Benatia la mise à l'écart de deux joueurs », lâche-t-il dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube du Phocéen, avant d'être interrompu par son confrère Romain Canuti qui précise que l'un des deux joueurs est « un ressortissant britannique », laissant ainsi peu de doute sur son identité à savoir Mason Greenwood. « Medhi Benatia n'est pas passé à l'acte parce qu'il veut l'union sacrée pour la fin de saison », reprend Idriss Kasmi : « Mais d'après Pierre-Emile Höjbjerg, soutenu par Adrien Rabiot, les objectifs de fin de saison ne peuvent pas être atteints avec ces deux joueurs ».

«Les objectifs de fin de saison ne peuvent pas être atteints avec ces deux joueurs»

Finalement, Idriss Kasmi ajoute qu'il y a « eu tentative de remobilisation de ces joueurs-là. Les rendez-vous ont été faits, les discussions ont été faites toute la semaine, et il a été question de les mettre sur le banc aujourd'hui (samedi contre Monaco, NDLR), l'un des deux à tenter quelque chose et l'autre continue dans le même truc. Donc les décisions de Roberto De Zerbi devront être fortes d'ici la fin de saison ». Les joueurs concernés seraient Luis Henrique et Mason Greenwood. Les prochaines compositions d'équipe de Roberto De Zerbi seront donc très attendues.