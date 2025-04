Adil Rami, le cauchemar continue...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adil Rami n'a pas vécu le même week-end que la semaine dernière. Le champion du monde restait sur un quasi parfait à Danse avec les stars et une victoire à la Kings League France. Cette fois-ci, c'est une défaite en finale de l'émission de TF1 ainsi qu'un troisième revers en quatre matchs de Kings League. Une semaine à oublier pour Adil Rami...

La Kings League France a officiellement débuté le 6 avril dernier avec... une défaite pour le Wolf Pack FC d'Adil Rami. Le président de l'équipe a témoigné de deux autres revers au Parc des expositions de Villepinte pour une seule victoire. Une certaine supercherie dénoncée en live Twitch par l'ancien joueur de l'OM dernièrement.

Nouvelle défaite du Wolf Pack FC après le coup de gueule d'Adil Rami sur la Kings League France

« Les nerfs sont en train de monter. Je commence à me poser des questions sur beaucoup de choses, l'histoire de la draft, les wild-card, les cartons, on n'envoie pas le chrono. Vous nous pissez dessus. L'organisation est toute nouvelle et que moi et les Wolves, on le paye un peu plus que les autres ». Et ce dimanche, après une victoire face au FC Silmi (8-3), le Karasu de Kameto a fait retomber le Wolf Pack FC dans ses travers (3-1). D'ailleurs, Adil Rami a raté le penalty du président. La fin d'une semaine noire pour le champion du monde tricolore.

Un week-end raté qui avait commencé par une défaite à Danse avec les stars

En effet, le début du week-end n'avait pas été idyllique pour Adil Rami puisque lors du dernier prime de la saison 14 de Danse avec les stars vendredi soir, lui et sa partenaire Ana Riera ont terminé troisièmes de cette finale derrière Florent Manaudou et la lauréate de la saison Lénie. Un nouveau coup de massue pour Rami qui va devoir cravacher pour recoller aux premières places du classement lors des trois dernières journées face à la 360 Nation de Jules Koundé/Aurélien Tchouaméni/Mike Maignan ou encore le Unit3D FC de Squeezie/Jérôme Rothen ainsi que le F2R d'AmineMaTué et de Samir Nasri.