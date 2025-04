Lamine Yamal, l'invitation surprise... à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM pourrait bien retrouver la Ligue des champions la saison prochaine après trois années d'absence. Supporter invétéré de l'Olympique de Marseille, Mohamed Henni s'y voit déjà et est prêt à accueillir le gratin du football européen dont le FC Barcelone de Lamine Yamal, le petit génie de La Masia à qui le vidéaste a adressé un message particulier sur les réseaux sociaux.

Le LOSC, Le Havre et le Stade Rennais. Il ne reste donc que trois matchs à l'Olympique de Marseille pour sécuriser sa place pour la prochaine Ligue des champions. Un nouveau format sous la forme d'une saison régulière avec plus de matchs sans retour et d'affiches de gala de ce fait. Mohamed Henni est fin prêt à recevoir les plus grandes équipes d'Europe à l'Orange Vélodrome... et plus particulièrement le FC Barcelone de Lamine Yamal.

«Lamine Yamal, vous n'avez pas envie qu'il vienne et de l'éteindre les gars ?»

« Est-ce vous réalisez que l'année prochaine Lamine Yamal va jouer au Stade Vélodrome ? C'est ça qui est en jeu les gars ! Vous n'avez pas envie qu'il vienne et de l'éteindre les gars ? Il va venir au stade, voir les supporters, il ne va rien comprendre ! Vous avez vu Yamal face à Madrid, il avait deux paires de lunettes de soleil sur lui après le match, mais au Vélodrome il aura deux paires de lunettes de vue tellement il va être choqué de ce qu'il voit. Il va dire « c'est quoi ça, je suis où ? », mais t'es en enfer Yamal, welcome to l'enfer, t'es dans le volcan du Stade Vélodrome », s'est enflammé le vidéaste marseillais et fervent supporter de l'OM sur Instagram dimanche soir.

«Il va poser ses valises à Marseille, je vous le dis»

Par le biais d'une Story publiée sur le réseau social, Mohamed Henni s'est d'ailleurs projeté en allant plus loin. Selon lui, en témoignant de l'ambiance de folie à Marseille et au Vélodrome, la pépite de 17 ans du FC Barcelone ne voudra plus repartir. « Et quand il va voir le stade il ne voudra plus partir. Comme sa vidéo avec la valise : Y que Fue. Il va poser ses valises à Marseille, je vous le dis les gars. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça. Cette ambiance doit aller en Ligue des champions ».