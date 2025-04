«Fait chi**», Riolo dézingue deux joueurs de l'OM !

Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood et Luis Henrique sont pointés du doigt à l'OM, et ce, parce qu'ils ne font pas les efforts défensifs. Ce dimanche soir, les deux attaquants marseillais n'ont pas ménagé leurs courses contre Brest. Présent dans l'émission l'After Foot après le carton de l'OM, Daniel Riolo a fait part de sa stupéfaction.

Ces dernières semaines, Mason Greenwood et Luis Henrique étaient sous le feu des critiques à l'OM. En effet, les deux attaquants marseillais ne faisaient pas suffisamment d'efforts défensifs. Ce qui leur a couté cher parfois. En effet, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à laisser Mason Greenwood et Luis Henrique sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de certains matchs.

Riolo tacle Greenwood et Henrique

Après un petit séjour à Rome, l'OM est revenu à Marseille pour défier Brest ce dimanche soir. Et le club phocéen n'a laissé aucune chance à son adversaire, s'imposant 4-1. Alors que Mason Greenwood et Luis Henrique n'ont pas ménagé leurs courses lors de la 31ème journée de Ligue 1, Daniel Riolo a réagi à sa manière dans l'émission l'After Foot de RMC Sport.

«Le professionnalisme de certains pose question»

« Le ritiro de De Zerbi à Rome ? Tu m'empêcheras pas de penser qu'à trois journées de la fin que si pour voir Luis Henrique et Greenwood, les deux qui posaient problème, faire les courses qu'ils faisaient ce soir (dimanche), il fallait faire un stage dans le nord de Rome dans un resort piscine, réfléchir et se parler... Qu'est-ce que ça veut dire le professionnalisme dans le football quoi. Si tu es obligé de faire tout ça, toute cette crise de nerfs... J'ai vu Luis Henrique dans sa position initiale lorsqu'il était arrivé en France faire des replis défensifs, du pressing... ah ouais ? Toi tu peux faire ça ? Pendant deux mois tu nous as fait chi** à ne pas être foutu de courir, de voir si machin ou un club s'intéresse à moi... A un moment, le professionnalisme de certains pose quand même question. Greenwood, ce soir, il met un but et court dans tous les sens... », a pesté Daniel Riolo ce dimanche soir.