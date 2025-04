«C'est fou» : Coup historique au PSG, il hallucine !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire face à Angers ce samedi après-midi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est officiellement sacré champion de Ligue 1. Auréolé d'un dixième titre en championnat de France, Marquinhos (30 ans) réalise un record. Interrogé sur sa performance XXL, le capitaine du PSG s'est totalement enflammé.

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, le PSG a reçu Angers ce samedi après-midi. Ayant battu le SCO au Parc des Princes (2-0), le club de la capitale est officiellement champion de France. En effet, le PSG est mathématiquement assuré de finir 1er de Ligue 1 en cette saison 2024-2025. Grâce à ce 10ème sacre personnel en championnat, Marquinhos réalise un record. Interrogé au micro de BeIN SPORTS, le capitaine du PSG n'a pas pu cacher son immense fierté.

«Les titres vont rester dans l'histoire»

« C'est fou, je suis très heureux. Rester beaucoup de temps dans une équipe de haut niveau, c'est vraiment un challenge. Les titres vont rester dans l'histoire. On a l'ambition de tout gagner. Quand on ne gagne pas le championnat de France, ça fait mal, ça m'est arrivé deux fois. L'équipe a le mérite de gagner. C'est l'ADN de tout donner sur le terrain, d'avoir une philosophie agressive, de mouiller le maillot à chaque match, peu importe l'adversaire », s'est réjoui Marquinhos, avant d'en rajouter une couche.

«Quand on ne gagne pas le championnat, ça fait mal»

« Depuis petit, j'ai joué dans des équipes qui ont cet ADN. Cela fait plaisir de voir les supporters contents. Je ne suis pas là pour Aston Villa, mais je suis là quand même. On va bien se préparer. On arrive avec trois victoires. La fin de saison est très excitante, avec de belles choses à aller chercher. On va rester sur notre mentalité, le coach est très bien pour ça », a conclu Marquinhos, le capitaine du PSG.