Le prochain transfert de l’OM est confirmé !

Le premier transfert de l'été est confirmé. Selon la presse belge, l'OM devrait lever l'option d'achat d'Ismaël Bennacer, arrivé l'hiver dernier sous la forme d'un prêt de six mois. Grâce à cette vente, le Milan AC devrait récupérer un chèque de 12M€. L'officialisation pourrait intervenir à la fin de la saison.

Dans les ultimes instants du mercato hivernal, l’OM avait réalisé un dernier coup, et quel dernier coup. Comme l’avait révélé le 10Sport.com en exclusivité, Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient activé la piste menant à Ismaël Bennacer dans les dernières heures de la session. Malgré un timing serré, le club marseillais est parvenu à boucler le deal.

L'OM a tranché pour Bennacer

Prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison, Ismaël Bennacer a connu des hauts et des bas depuis son arrivée. « Je parle beaucoup avec le coach et avec Medhi Benatia, on se demande toujours comment s’améliorer » a confié le joueur algérien. Visiblement, l’attitude de Bennacer a convaincu l’OM, qui s’apprête à l’acheter.

L'OM va verser un chèque de 12M€

Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants phocéens ont déjà pris la décision de lever l’option d’achat figurant dans son contrat et fixée à 12M€. L’OM espère annonce le recrutement de Bennacer après avoir obtenu le précieux sésame pour la Ligue des champions. A cinq journées du terme de la saison, la formation pointe à la troisième place, à un point de Monaco.