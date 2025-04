Bennacer : Attaqué à l’OM, il annonce un rendez-vous avec Benatia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en janvier dernier, Ismaël Bennacer ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière. Embêté par quelques soucis physiques ces derniers jours, le milieu de terrain algérien doit déjà affronter les critiques. Lors d'un entretien accordé à La Provence, le joueur prêté par le Milan AC ne s'affole pas, alertant tout de même Medhi Benatia.

Ismaël Bennacer affronte une première petite tempête à l’OM. Arrivé en janvier, le milieu de terrain doit faire face aux premières critiques sur son niveau de jeu. Mais le joueur prêté par le Milan AC ne veut pas accorder d’importance à ces remarques.

Bennacer répond aux critiques

« Je me donne au maximum. Ça fait partie du métier d’être critiqué. Moi, je vous dis la vérité, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Des personnes s’occupent de mes comptes, on se met d’accord sur les posts, mais je n’ai pas le temps pour tout ça. Je me concentre sur ce que je dois faire sur le terrain, puis avec ma famille, mon épouse et mes deux enfants » a confié Bennacer.

Des discussions en interne ont eu lieu

Ce qui ne l’empêche pas de travailler et de demander des conseils à Roberto de Zerbi, mais aussi à Medhi Benatia. « Je parle beaucoup avec le coach et avec Medhi Benatia, on se demande toujours comment s’améliorer » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé à la Provence.