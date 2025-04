Emmanuel Macron et l'OM, l'image qui fait le buzz !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n'est pas un secret, au-delà d'être le président de la République, Emmanuel Macron est également un grand fan de l'OM. le chef de l'Etat suit bien évidemment de près les résultats du club phocéen et même quand il est en déplacement présidentielle, Marseille n'est jamais très loin visiblement. On a notamment pu s'en apercevoir lors du voyage de Macron en Egypte. Explications.

Entre les présidents de la République et le football, c'est une longue histoire d'amour. Alors qu'on a bien évidemment en tête les images de Jacques Chirac avec l'équipe de France, on peut également penser au lien très fort entre Nicolas Sarzkory et le PSG. Régulièrement, l'ex-chef de l'Etat est dans les tribunes du Parc des Princes. En revanche, son successeur, Emmanuel Macron, est lui un grand fan de l'OM. Ce n'est d'ailleurs pas un secret et on ne cesse de le voir...

Macron en déplacement avec un maillot de l'OM

Dernièrement, Emmanuel Macron s'est rendu en Egypte dans le cadre d'un voyage présidentiel pour voir de plus près la situation au Moyen-Orient. Un déplacement que C à vous a suivi. L'émission diffusée sur France 5 a d'ailleurs pu interroger le président de la République dans son avion et un détail n'a pas échappé aux fans de l'OM. En effet, sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à remarquer un maillot du club phocéen derrière Emmanuel Macron, lui le grand fan olympien.

« Je serai là aussi pour les prochains aux autres grands rendez-vous »

Emmanuel Macron supporte l'OM et ne s'en cache pas. Il y a quelques jours encore, le président de la République parlait du club phocéen, expliquant notamment : « J'ai confiance dans le club, je trouve qu’il est solide et qu’il a été au rendez-vous, quand même, lors de quelques grandes rencontres, et que le mercato a permis de continuer d’améliorer les choses. Je serai là aussi pour les prochains aux autres grands rendez-vous nationaux et européens ».