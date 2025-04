Transfert à 12M€ à l’OM, c’est validé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse italienne a très certainement annoncé le premier transfert de l'été de l'OM. Prêté jusqu'à la fin de la saison, Ismaël Bennacer ne devrait pas retourner au Milan AC puisque le club phocéen aurait déjà pris la décision de le conserver. Un choix qui survient alors que le milieu de terrain algérien est dans le dur.

A l ‘OM, le mercato d’hiver a été brûlant jusqu’au bout. Comme l’avait révélé le 10Sport.com en exclusivité, le club marseillais avait activé dans les dernières heures du mercato la piste Ismaël Bennacer. Très vite, un accord avait été trouvé avec le joueur, qui souhaitait rejoindre les rangs de Roberto de Zerbi. Finalement, l’OM s’était entendu avec le Milan AC pour un prêt avec option d’achat à 12M€. « On doit avoir différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu’un joueur organisateur, un n°6, c’est quelque chose d’intéressant qu’on pouvait donner au coach. C’est un joueur complémentaire avec des caractéristiques qu’on pense compatibles avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Ça nous semblait intéressant de pouvoir réaliser une opération comme ça » avait justifié Pablo Longoria en février dernier.

L'OM a déjà tranché

Très vite, Ismaël Bennacer s’est mis en évidence sous le maillot de l’OM. Sa première sortie sur la pelouse d’Angers avait été unanimement saluée. Depuis, le joueur a connu des hauts et des bas, mais aussi quelques pépins physiques. Cela n’a pas ébranlé la confiance du club marseillais, qui aurait déjà scellé son avenir. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’OM aurait déjà pris la décision de lever l’option d’achat présente dans son contrat. Grâce à ce deal, le Milan AC devrait récupérer la somme de 12M€.

Bennacer est moins performant

L’avenir dira si l’OM a fait le bon choix en conservant Bennacer. Mais le timing est assez étrange. Car cette information intervient dans un moment où le joueur peine à retrouver son meilleur niveau. « L’apport de Bennacer est très contestable. Il touche beaucoup de ballons mais il prendre très peu de risques » a par exemple indiqué Pierre Ménès. Après le match face à Toulouse, Daniel Riolo a également émis quelques critiques. « La partie de Bennacer n’est pas terrible. Rongier a couru dans tous les sens. C’était pénible au milieu » avait-il lâché sur RMC.

Alors selon vous, l’OM a-t-il eu raison de prendre cette décision aussi tôt dans la saison ? A vos votes !