Transfert à l’OM : Un attaquant donne son accord !

La rédaction

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Luis Henrique aurait donné son feu vert à l’Inter Milan. L’ailier brésilien de l’OM serait séduit par le projet des Nerazzurri, à quelques semaines du Mondial des clubs. Si les deux clubs doivent encore s'entendre sur le montant du transfert, le dossier semble désormais bien engagé.

Courtisé par l’Inter depuis plusieurs semaines, Luis Henrique aurait été convaincu par le projet nerazzurro et aurait dit oui au club milanais, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, l’ailier brésilien aurait déjà l’esprit tourné vers l’Inter, ce qui pourrait expliquer sa baisse de régime récente avec l'OM.

Un accord bientôt trouvé ?

Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente entre l’OM et l’Inter Milan. Le club phocéen se montre gourmand et réclame 30 M€, loin des 20 M€ (hors bonus) proposés par les Italiens. L’Inter va devoir rapidement convaincre l’OM s’il souhaite boucler l’opération avant le Mondial des clubs, toujours selon le quotidien transalpin.

Les clubs se bousculent pour Luis Henrique

Le club entraîné par Simone Inzaghi semble donc avoir pris une longueur d’avance dans la course à l'ailier de l'OM. Il était notamment en concurrence, d’après L’Équipe, avec plusieurs grands clubs européens : Newcastle, Nottingham Forest ou encore le Bayern Munich.