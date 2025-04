C'est le feu au PSG, Luis Enrique se fait refroidir !

Axel Cornic

Avec sa victoire face au SCO Angers (1-0), le Paris Saint-Germain a été sacré Champion de France à six journées de la fin. Un succès fêté par toute l’équipe et Luis Enrique en a fait les frais, avec une scène qui n’a pas manqué de faire réagir ce samedi.

Ce n’était qu’une question de temps. Avec une avance incroyable sur toutes les autres équipes, le PSG voyait le titre de Champion de France lui tendre les bras. C’est désormais chose faite, puisque les Parisiens ont officiellement été intronisés ce samedi, grâce à une victoire à domicile contre le SCO Angers.

« Je crois que c'est un résumé de toute une saison, avec des moments parfois difficiles »

Au micro de beIN Sports, Luis Enrique était forcément très heureux après ce qui est son deuxième titre en Ligue 1. « Je crois que c'est un résumé de toute une saison, avec des moments parfois difficiles. On a pu donner une grande joie aux supporters, les remercier pour leur soutien. Nous avons eu de très bons moments aussi. On a une grande chance de jouer au Parc des Princes » a expliqué le coach du PSG, content d’avoir déjà atteint l’un des objectifs fixés en début de saison et avant de se tourner totalement vers la Ligue des Champions.

Luis Enrique arrosé par son staff

Mais cet entretien a été interrompu par une partie du staff parisien, venu arroser Luis Enrique pour fêter ce titre de Champion de France acquis sur la pelouse du Parc des Princes. « Ce sont toujours les mêmes » a plaisanté le coach du PSG, avant de poursuivre son analyse. « Dès la saison dernière, le public a compris tout ce qu'on a fait. On travaille comme une équipe, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est une chance énorme d'avoir une équipe qui peut très bien jouer au football, j'ai des joueurs de très haut niveau. Ils sont dévoués ».