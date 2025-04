PSG - Luis Enrique : Les retrouvailles inquiétantes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La semaine prochaine, le PSG lance son duel face à Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Ce sera l’occasion pour Unai Emery de revenir au Parc des Princes sept ans après son départ. Des retrouvailles qui ne rassurent pas Luis Enrique, conscient des qualités de son compatriote.

Mercredi soir, le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre qui s'annonce très chaude et qui verra notamment Unai Emery faire son grand retour au Parc des Princes après avoir dirigé le PSG pendant deux saisons entre 2016 et 2018. Et Luis Enrique craint ses retrouvailles, car il connaît parfaitement le talent d'Unai Emery.

Luis Enrique craint Unai Emery

« Il n’y a pas d’avantage ou inconvénient. Je sais qu’Unai Emery a une grande capacité pour analyser l’adversaire et améliorer son équipe. Il a fait ses preuves avec plusieurs équipes. Il a remporté des trophées européens », lâche le coach du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Nous savons quel type d’adversaire nous allons affronter. C’est une équipe plus complète que l’an dernier. Mais ils ne vont pas gagner parce qu’Unai Emery me connaît, ni l’inverse. Ce seront deux équipes de haut niveau qui se battent pour aller en demi-finale », ajoute Luis Enrique.