Kylian Mbappé, le nouveau malaise !

Pierrick Levallet

Pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Real Madrid a presque besoin d’un miracle. Le club madrilène doit renverser la vapeur après avoir été largement battu par Arsenal (3-0). Les Merengue comptent ainsi sur un grand Kylian Mbappé ce mercredi soir. Mais ce dernier n’est plus que l’ombre de lui-même ces derniers temps.

Si les chances sont minces, le Real Madrid y croit quand même. Largement battu par Arsenal à l’aller (3-0), le club madrilène pense pouvoir renverser la vapeur et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. La Casa Blanca attendrait donc le meilleur de ses joueurs, et surtout de Kylian Mbappé. Mais ce dernier n’y arrive plus en ce moment.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

L’international français n’est plus que l’ombre de lui-même ces derniers temps. Ses performances sont très loin de ce qu’il affichait cet hiver, et encore plus éloignées de ce qu’il montrait au PSG. Kylian Mbappé peine à montrer de quoi il est réellement capable au Real Madrid, la faute à un certain malaise.

Un malaise à l'origine de sa méforme ?

Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé ne serait pas pleinement concentré sur le football en ce moment. Il faut dire qu’entre son affaire avec le PSG pour ses 55M€ et ses plaintes déposées contre ses détracteurs sur les réseaux sociaux, l’attaquant de 26 ans ne s’en sort plus. Et cela se sent sur ses performances. Kylian Mbappé traverse une nouvelle mauvaise passe. Et le Real Madrid espère le voir s’en sortir ce mercredi contre Arsenal. À suivre...