Kylian Mbappé : Le clash fou avec Pierre Ménès !

Le Real Madrid est en ballotage défavorable à l'approche du quart de finale retour de la Ligue des champions à cause d'une lourde défaite concédée sur la pelouse d'Arsenal la semaine dernière. Kylian Mbappé a reçu son lot de critiques pour sa prestation et notamment chez Jérôme Rothen qui, selon Pierre Ménès, déverse régulièrement sa haine sur les ondes de RMC. Ce lundi, sur sa chaîne YouTube, Ménès a relancé le clash.

A l'Emirates Stadium, au même titre que l'ensemble de l'effectif du Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas brillé et a été submergé par les vagues incessantes offensives d'Arsenal. Résultat ? Grâce à deux coups francs de Declan Rice et au but de Mikel Merino, les Gunners ont pris une belle option pour les demi-finales (3-0). Cependant, il faudra pour cela valider cette performance au Santiago Bernabeu mercredi soir.

«On attend l’émission de Rothen qui va vomir sa haine»

La semaine dernière, Kylian Mbappé a été l'une des cibles des médias espagnols en raison de sa prestation assez terne. Mercredi dernier, quelques heures après la défaite du Real Madrid face à Arsenal, Pierre Ménès annonçait « un massacre en règle » de la part de Jérôme Rothen sur son émission Rothen s'enflamme. « On attend l’émission de Rothen de tout à l’heure, qui va vomir sa haine. De toute façon, il est capable de vomir sa haine même quand Mbappé met trois buts contre Manchester City. Donc là, il va se régaler, ça va être un massacre en règle ».

«C'est plus commode surtout avec les haters et Rothen en tête, de tout mettre sur la gueule de Mbappé»

Ce lundi, 48 heures avant le quart de finale retour de la Ligue des champions face à Arsenal, Pierre Ménès a volé au secours de Kylian Mbappé en recadrant au passage le « hater Rothen ». Le souci du Real Madrid n'est pas Mbappé selon l'ancien chroniqueur de Canal+ et journaliste de L'Equipe, mais plutôt Vinicius Jr.

« Je suis convaincu que Vinicius est le problème numéro un de cette équipe. Evidemment en France, c'est plus commode surtout avec les haters et Rothen en tête, de tout mettre sur la gueule de Mbappé. Mais je vois des matchs où Mbappé décroche, fais des passes, essaie de jouer pour l'équipe et que Vinicius dès qu'il a le ballon, il dribble tête baissée. C'est un problème, mais je pense aussi que Mbappé ne travaille pas assez physiquement ». a confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot.