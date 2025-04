Mbappé : «Sa quête illusoire du Ballon d'or», Pierre Ménès règle ses comptes !

Axel Cornic

Adulé au Paris Saint-Germain, où il était le centre du projet, Kylian Mbappé a totalement changé de réalité l’été dernier en rejoignant le Real Madrid. Un nouveau départ dans sa carrière, qui ne semble pourtant pas être à la hauteur des attentes pour celui que tout le monde voyait dominer la planète football après la fin de l’hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Décidément, la vie espagnole ne réussit pas à Kylian Mbappé. On pensait que la star française avait digéré sa signature au Real Madrid, mais les dernières semaines ont montré qu’il reste encore des pas importants à faire pour s’affirmer dans l’un des plus grands clubs du monde.

« Je pense que Kylian doit être agacé de si peu toucher le ballon »

Sa prestation en quart de finale contre Arsenal a en effet été pointée du doigt, sans parler de celle en Liga contre le Deportivo Alaves, couronnée d’un carton rouge assez surprenant. « Je pense que Kylian doit être agacé de si peu toucher le ballon, d'être exclu des circuits préférentiels de l'équipe » a analysé sur sa chaîne YouTube Pierre Ménès, qui ne semble pas fonder des grands espoirs en l’avenir madrilène de Kylian Mbappé.

« Je suis convaincu que Vinicius est le problème numéro un de cette équipe »

« Il y a un circuit préférentiel dans ce jeu du Real ou finalement son seul pourvoyeur de ballon fiable est Bellingham » a poursuivi Ménès, persuadé que les autres stars du Real Madrid marchent sur les pieds de Mbappé. « Puisque Vinicius est englué sur son côté gauche à vouloir tout faire tout seul et dans sa quête illusoire du Ballon d'or. Je suis convaincu que Vinicius est le problème numéro un de cette équipe ». Attention toutefois, parce que l’ancien prodige de l’AS Monaco et du PSG pourrait bien nous préparer une réponse à la hauteur de son talent, avec le quart de finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal qui pourrait être le véritable point e départ de son histoire madrilène !