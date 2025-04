C'est la crise, l'OM réagit avec une annonce !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM traverse une crise sportive. Face à l'AS Monaco samedi (3-0), le club marseillais a perdu une rencontre qui pourrait s'avérer décisive pour la course à la Ligue des champions. Pour couronner le tout, des tensions vives seraient apparues dans le vestiaire, notamment avec Roberto de Zerbi. Cette situation a poussé Pablo Longoria à prendre la parole ce mardi.

Alors que la crise pointe le bout de son nez à l’OM, Pablo Longoria est sorti du silence ce mardi. « Je n’ai pas l’habitude de parler publiquement dans les moments de tension. Mais je sens que c’est le bon moment de le faire » a confié le président du club marseillais. Sur son compte Linkedin, Longoria a souhaité s’adresser aux supporters après la lourde défaite de l’OM sur la pelouse de Monaco, sa cinquième défaite en sept matches.

Longoria annonce la couleur

« Sobrement. Simplement. Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables. Ni pour alimenter le bruit. Ce club ne se construira jamais sur la division. Il avance dans l’exigence et dans la loyauté. Notre objectif aujourd’hui est clair : gagner contre Montpellier. Nous restons troisièmes, et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape, sans chercher plus loin. Je comprends la frustration. Et je comprends la colère. Ce que j’ai vu à Monaco (nos supporters chanter jusqu’à la dernière minute malgré le résultat) m’a rappelé ce que signifie faire partie de l’OM. Cette fidélité ne se commente pas: Elle se respecte. Elle se mérite » a déclaré le président de l’OM.

« Je crois profondément en ce que nous faisons »

L’occasion pour lui d’apporter son soutien au staff mené par Roberto de Zerbi et à l’équipe dirigeante . « Je suis responsable du projet que nous avons engagé. Je l’assume avec lucidité, avec calme, et avec détermination. Et je vois, chaque jour, des joueurs qui travaillent, un coach et un staff engagé et des salariés qui tiennent ce club avec force, souvent dans l’ombre. Je ne parle pas ici pour créer un effet. Je parle parce que je crois profondément en ce que nous faisons. Et parce que je sais que ce groupe, ce club, est capable de se relever, comme toujours, ensemble. On aura besoin de tout le monde. Sur le terrain, dans les bureaux, et dans les tribunes. Et nous allons y aller. Sans bruit. Sans peur. Avec détermination » a lâché Longoria avant le prochain rendez-vous face à Montpellier.