Crise à l'OM, une star offerte à Benatia !

Directeur du football de l'OM, Medhi Benatia a reçu une requête de transfert de la part de Margot Dumont. La journaliste de Canal+ était présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir et a profité d'un sujet sur Kevin De Bruyne, en partance de Manchester City, afin d'inciter le dirigeant marseillais à boucler sa venue.

10 ans de titres et de coups d'éclair à Manchester City pour Kevin De Bruyne et les supporters des Skyblues. Mais toutes bonnes choses ont une fin et l'histoire entre le milieu offensif belge de 33 ans trouvera son épilogue pendant son mercato estival, les dirigeants du champion d'Angleterre ayant pris la décision de ne pas lui offrir un nouveau contrat.

Margot Dumont voit bien Kevin De Bruyne à l'OM

Et maintenant ? Au micro de Canal+, Kevin De Bruyne a fait part d'un souhait précis au sujet de son avenir. « La décision, c'est de trouver quelque chose qui me plaît dans le sportif et pour ma famille aussi, c'est important. On va voir ce qui se passe ». Réagissant à cette déclaration de la part du joueur de Manchester City à Canal+, la journaliste Margot Dumont s'est mouillée sur les antennes de la chaîne cryptée pour le Canal Football Club dimanche soir. « Je le verrais bien à Marseille. Ce serait bien et intéressant de le voir là-bas ».

«Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin»

L'OM est confronté à une sérieuse crise de résultats avec une quatrième défaite concédée lors des cinq derniers matchs. Margot Dumont estime que Medhi Benatia, directeur du football de l'Olympique de Marseille, est capable de mener à bien cette opération. « Le relationnel de (Medhi) Benatia, on sait qu'il est capable de grandes choses ». Ce à quoi son collègue Bertrand Latour a répondu : « Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin (ndlr De Bruyne) ».