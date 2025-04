Griezmann à l'OM : L'annonce cash de Pierre Ménès !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il semblerait qu'Antoine Griezmann arrive à la fin d'un long cycle avec l'Atletico de Madrid (2014-2019 puis 2021 à présent). Son départ au terme de la saison, un an avant l'expiration de son contrat, est annoncé dans la presse espagnole. Direction la Major League Soccer ou bien une aventure surprise à l'OM ? Pierre Ménès n'y croit pas trop à la belle histoire phocéenne. Explications.

Bien que le joueur soit sous contrat jusqu'en juin 2026 à l'Atletico de Madrid, il se pourrait qu'Antoine Griezmann n'honore pas son engagement contractuel jusqu'à son terme. Il se murmure dans les médias que son départ se dessinerait à la fin de l'exercice en cours... vers la Major League Soccer avec le Los Angeles FC où ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud évoluent ? C'est une possibilité au vu de son affection pour la culture américaine et notamment dans les sports en NBA et en NFL.

«Griezmann à Marseille serait un évènement colossal»

Avant de vivre son rêve américain, Antoine Griezmann va-t-il signer à l'OM, un club qu'il apprécie comme Dimitri Payet l'a révélé par le passé ? Le directeur du football Medhi Benatia serait susceptible de tenter sa chance pour l'OM d'après Pierre Ménès, mais à quoi bon pour le champion du monde ?

« Si l'OM peut espérer attirer Griezmann avec Benatia ? Il peut, ça ne coûte rien d'essayer. Je me mets à la place de Griezmann, est-ce une bonne solution pour lui, est-ce qu'à l'âge qu'il et avec l'usure qui est la sienne, passer d'un club à forte pression qu'est l'Atletico à un club à plus forte pression encore avec l'Olympique de Marseille. Griezmann à Marseille serait un évènement colossal, tous les regards seraient braqués sur lui ».

«Ce serait plus raisonnable aujourd'hui pour lui d'aller finir sa carrière aux Etats-Unis»

« Et si le joueur confirme ses difficultés physiques et sa grande baisse de rendement, il se ferait allumer dans des proportions. Je pense que ce serait plus raisonnable aujourd'hui pour lui d'aller finir sa carrière aux Etats-Unis. Alors qu'en plus, on sait que c'est son rêve. Marseille a tout à fait le droit d'essayer. Je ne suis pas sûr que pour Griezmann, ce soit une vraie bonne solution de faire ça ». a conclu l'ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot.