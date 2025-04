L’OM fait une annonce inquiétante !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine course à la Ligue des champions, l’OM a fait une très mauvaise opération en s’inclinant face à un concurrent direct, l’AS Monaco (3-0), samedi dernier. En interne, l’attitude de certains joueurs, surtout de Mason Greenwood et Luis Henrique, est pointée du doigt. Il y a une différence entre l’implication des cadres et des plus jeunes, comme l’a confié un proche du club.

Avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs, l’OM perd du terrain sur ses poursuivants dans la course à la Ligue des champions. Samedi, les Olympiens ont laissé leur deuxième place à l’AS Monaco en s’inclinant à Louis-II (3-0) et n’ont désormais que deux points d’avance sur la cinquième place.

Les cadres n’arrivent pas à mobiliser le vestiaire

Comme c’est déjà le cas depuis plusieurs semaines, l’attitude de certains joueurs fait grincer des dents en interne, notamment en ce qui concerne Mason Greenwood et Luis Henrique, d’après RMC Sport. Des cadres, comme Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, ont pourtant pris la parole pour essayer de remobiliser tout le monde, ce qui ne s’avère pas très efficace.

« Il suffit de voir le niveau d’engagement de certains aux entraînements »

Au sein du club, une différence entre l’implication des leaders et des jeunes est pointée du doigt. « Il suffit de voir le niveau d’engagement de certains aux entraînements », a lâché un proche de l’OM. Il reste désormais cinq matchs aux Marseillais pour ne pas gâcher leur saison et se qualifier en Ligue des champions, ce qui commencera par la réception de Montpellier samedi prochain.