Greenwood - OM : Un transfert historique est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été prochain, l'OM pourrait boucler le transfert le plus cher de son histoire. Selon les informations dévoilées par la presse italienne, l'OM réclamerait la somme de 50M€ pour Mason Greenwood, courtisé par de nombreuses équipes, notamment par le Napoli. Le club italien aurait lancé les premières manœuvres dans ce dossier.

Roberto de Zerbi a tenté de provoquer un électro-choc en laissant Mason Greenwood sur le banc. « Greenwood est un talent naturel. Tout le mérite en revient à sa mère et son père. Et moi, je suis ici pour l'aider à devenir plus complet » avait confié le coach de l’OM en conférence de presse. Mais ce n’est pas sa dernière prestation face à Monaco samedi qui va lui permettre de retrouver sa place.

Greenwood annoncé à l'étranger

Fantomatique lors de la dernière journée, Mason Greenwood déçoit par son attitude sur le terrain. Un comportement qui pourrait contraindre l’OM à le vendre lors du prochain mercato estival. Selon les informations d’Area Napoli, le Napoli serait partant pour tenter le coup.

L'OM va battre un nouveau record

Mais dans ce dossier Greenwood, l’OM réclamerait le prix fort près de 50M€. Pour rappel, la plus grosse vente du club marseillais reste celle de Michy Batshuayi à Chelsea en 2016 (39M€).