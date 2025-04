OM - De Zerbi : Le départ à l’étranger qui le fait halluciner en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’OM, la qualification en Ligue des Champions est vitale. Pour mettre toutes les chances du côté du club phocéen, Roberto De Zerbi a décidé de prendre une grande décision en imposant une mise au vert à Rome qui pourrait durer jusqu’à la fin de la saison. De quoi susciter de nombreuses réactions. Il y a des pour, mais aussi des contre, à commencer par Michel Moulin, aux yeux de qui c’est du grand n’importe quoi.

Ce dimanche, l’OM accueille Brest, une rencontre pour laquelle la victoire est obligatoire pour les Phocéens dans l’optique d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont d’ailleurs connu une préparation particulière. Si les mises au vert sont habituelles dans le football, l’entraîneur de l’OM a décidé de partir à l’étranger. Le club phocéen a ainsi pris la direction de Rome, où il pourrait d’ailleurs rester en mise au vert jusqu’à la fin de la saison afin de se donner toutes les chances de se qualifier en Ligue des Champions.

« C’est n’importe quoi, n’importe quoi »

Cette décision de Roberto De Zerbi de s’envoler pour Rome avec l’OM est loin de faire l’unanimité. Ainsi, pour Sud Radio, Michel Moulin s’est montré très critique, balançant en direct : « J’aurais pris cette décision en tant que dirigeant d’un club ? C’est n’importe quoi, n’importe quoi. Vous faites ça en début de saison car vous avez plus d’entraînements en début de saison, il y a une préparation. Là, en fin de saison, vous êtes là pour faire des soins, pour faire de la tactique. C’est n’importe quoi, vous n’allez pas à Rome. Là, il faut déplacer les joueurs. C’est pendant un mois, les gens ont besoin de leur famille aussi. C’est bien le contexte, mais la famille c’est important aussi pour certains joueurs ».

« Vous verrez que ce n’est pas bon du tout, c’est une erreur de management »

« Pour moi, c’est n’importe quoi. Après, s’ils gagnent, ils vont dire que c’est bien. Mais moi par exemple, ce que j’avais fait à Paris par contre, je les aurais mis au Stade Vélodrome. Quand j’avais fait les 4 derniers matchs à Paris, j’avais éliminé le Camp des Loges car il y avait la pression des supporters, on avait décidé de les faire entraîner pour les repères et tout, ils étaient restés un mois à l’entraînement au Parc des Princes. Mais là, en fin de saison, de partir à Rome, ça n’a ni queue ni tête. Sincèrement. En début de saison, on m’aurait dit pour préparer la saison, on veut une cohésion des joueurs, on veut les préparer pendant un mois, mais là en fin de saison, ça ne sert à rien. Au bout de 3-4 jours, les joueurs vont tourner en rond. Et vous verrez que ce n’est pas bon du tout, c’est une erreur de management », a-t-il ajouté. A voir maintenant si cette mise au vert à Rome portera ses fruits pour l’OM.