Griezmann - OM : Une offre est partie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Griezmann a enchaîné les entretiens ces derniers jours. Après avoir rencontré les dirigeants de la MLS en France, le joueur de l'Atlético s'est réuni avec son président pour discuter de son avenir. Pour l'heure, aucune décision définitive n'a été prise. Mais l'idée de rester une saison supplémentaire à Madrid fait son chemin.

Antoine Griezmann entre un peu plus dans l’histoire du football espagnol. Titularisé face à l’Espanyol Barcelone samedi, le Français est devenu le joueur étranger ayant disputé le plus grand nombre de matches en Liga. Une jolie récompense pour le champion du monde 1998, qui vit, peut-être, ses derniers moments sous le maillot de l’Atlético. Comme indiqué par L’Equipe, Griezmann s’est entretenu avec ses supérieurs après avoir rencontré les dirigeants de la MLS.

Le Los Angeles FC est passé à l'action

Griezmann ne l’a jamais caché, il souhaite clôturer son avenir à Los Angeles, où jouent ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud. A en croire le quotidien sportif, le club de MLS aurait transmis une première offre, avec un salaire plus conséquent.

Griezmann est interpellé à Marseille

Mais très attaché au club madrilène, Griezmann pourrait y rester jusqu’en 2026. Le Français souhaite partir sur une bonne note, si possible en remportant un titre Sa soif de succès pourrait donc le pousser à prolonger l’aventure. « Antoine est un joueur magnifique, une personne formidable et un homme de l’Atlético de Madrid. Il y a une grande amitié et une relation magnifique avec lui. Il fera ce qu’il voudra faire. C’est lui qui décide de rester ou de partir. C’est son problème. » a confié Enrique Cerezo, président de l’Atlético. A moins qu’il n’opte pour l’OM comme le souhaite Eric Di Méco. « Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers » a déclaré l’ancien joueur marseillais sur RMC.