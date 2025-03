Griezmann à l’OM, l’appel décisif !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à frapper fort l’été prochain pour ne pas faire de la figuration en Ligue des champions, l’OM doit absolument se renseigner sur la situation d’Antoine Griezmann comme le souligne Eric Di Meco qui recommande à Medhi Benatia de passer un coup de fil au champion du monde 2018.

Di Meco réclame Griezmann à l'OM

« Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers », lâche l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC.

Et cela tombe bien, puisqu’Enrique Cerezo, président des Colchoneros, ouvre la porte à un départ d’Antoine Griezmann : « Antoine est un joueur magnifique, une personne formidable et un homme de l’Atlético de Madrid. Il y a une grande amitié et une relation magnifique avec lui. Il fera ce qu’il voudra faire. C’est lui qui décide de rester ou de partir. C’est son problème. »