Clash avec Aminematue : Mohamed Henni prend une balle perdue !

Ça a chauffé entre Jérôme Rothen et Aminematué. Il y a quelques semaines, l'ancien joueur du PSG avait taclé le fameux influenceur durant son émission. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux hommes se sont rapprochés autour d'un match du club parisien. Interrogé sur ce clash, Rothen n'a, par contre, pas arrangé ses relations avec Mohamed Henni.

« Aminematué, mais qu’est-ce qu’il a fait dans sa vie ? ». En mars 2024, Jérôme Rothen n’avait pas mâché ses mots en évoquant l’influenceur. Mais aujourd’hui, l’ancien joueur du PSG regrette ses propos.

Rothen présente ses excuses

« Je regrette d’avoir fait ça parce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas leur système d’influenceurs. Avec Amine on s’est croisé plusieurs fois sur des matchs du PSG et c’est aussi pour ça que je regrettais mes propos sur lui parce que c’est un grand supporter du Paris Saint-Germain et un grand connaisseur du PSG. Et de toute façon il sait qu’il y a du respect » a-t-il confié sur RMC.

Le pique à Mohamed Henni

Au cours de son mea-culpa, Rothen a par contre adressé un tacle à Mohamed Henni. « Je regrette d’avoir tenu des propos déplacés sur lui et sur les influenceurs qui participent à ça parce que ce ne sont pas des mecs qui cassent des télés. Moi j’avais cette image-là et je trouve détestable qu’on colle aux influenceurs cette image de mecs qui cassent des télés et ceci ou cela » a-t-il lâché.