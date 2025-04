Messi - Neymar : Signature «importante» au PSG !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG accueille Aston Villa au Parc des Princes, et va donc retrouver un certain Marco Asensio. Prêté au club anglais cet hiver, l’international espagnol brille depuis son arrivée. Luis Enrique considérait d’ailleurs sa signature comme cruciale au PSG en 2023 après les départs de Lionel Messi et Neymar.

Après avoir éliminé Liverpool de la Ligue des champions, le PSG a désormais rendez-vous avec Aston Villa ce mercredi soir. L’occasion pour Marco Asensio de faire son retour au Parc des Princes. Considéré comme indésirable, l’international espagnol a été prêté au pensionnaire de Premier League cet hiver. Pourtant, Luis Enrique avait une autre estime de lui à son arrivée en 2023.

Asensio a eu un coup de coeur pour le PSG

Comme le rapporte Relevo, Marco Asensio avait été contacté par de nombreux clubs lors de l’été 2023. Libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, le joueur de 29 ans a néanmoins choisi le PSG pour plusieurs raisons. L’Espagnol a été charmé par la grandeur de l’institution et la ville. Mais il a surtout été convaincu par la confiance de Luis Enrique.

Luis Enrique le portait en haute estime

Le média espagnol ajoute que l’entraîneur du PSG connaissait très bien et appréciait beaucoup Marco Asensio. Luis Enrique jugeait même sa signature comme « importante » après les départs de Lionel Messi et Neymar. Mais finalement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu, ce qui a conduit au départ de Marco Asensio à Aston Villa cet hiver.