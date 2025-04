Départ du PSG : Terrible coup comme le Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme on se retrouve. Cédé à Aston Villa jusqu’à la fin de la saison, Marco Asensio va retrouver le PSG à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. Etant donné qu’aucune clause n’a été intégré au deal, le joueur devrait disputer cette rencontre. « Ça ne me dérange pas du tout » a confié Luis Enrique en conférence de presse ce mardi.

Luis Enrique s'exprime sur les retrouvailles

« Je suis ravi qu'il puisse jouer. Il n'a pas eu le temps de jeu qu'il voulait ici, il a eu cette option de pouvoir aller à Birmingham. C'est bien qu'il joue. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui en sélection, c'est un joueur très important pour moi. C'est un joueur de très haut niveau. Il a été important au début de la saison. Je le connais parfaitement bien. C'est un joueur qui a gagné énormément de trophées » a poursuivi le coach du PSG.

Le danger est présent

Mais méfiance, car Asensio a retrouvé des couleurs sous les ordres d’Unai Emery. Et il est arrivé dans l’histoire de la Ligue des champions que certains joueurs prêtés se soient vengés, même si les exemples ne sont pas nombreux. Le cas de Fernando Morientes est sans aucun doute le plus connu. « En Ligue des champions, c'est beaucoup plus rare, et on se souvient que, prêté par le Real Madrid à l'AS Monaco, en 2003-2004, le buteur espagnol Fernando Morientes avait été décisif dans l'élimination du club auquel il appartenait, en quart de finale de la Ligue des champions » a rappelé le journaliste Vincent Duluc sur le site de L’Equipe.