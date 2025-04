PSG : Le coup de fil à l'origine de l'arrivée d'un crack !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans son domaine, Jonathan Calderwood est un véritable crack. En charge des pelouses au PSG, le Nord-Irlandais permet au club de la capitale d'évoluer sur des gazons parfaits. C'est en 2013 qu'il a rejoint Paris en provenance d'Aston Villa. Un transfert dont profite donc aujourd'hui le PSG, qui peut notamment remercier Gérard Houiller.

Au PSG, Jonathan Calderwood n'est pas le plus connu, et pourtant... Depuis 2013, il est en charge des pelouses du club de la capitale et c'est une véritable réussite. Considéré comme l'un des meilleurs dans son domaine, Calderwood permet au PSG de jouer sur des pelouses exceptionnelles. Et s'il est à Paris aujourd'hui, ce serait notamment grâce à un certain Gérard Houiller.

Le PSG conseillé par Houiller

Pour le Birmingham Mail, Jonathan Calderwood a raconté comment un appel du PSG à Gérard Houiller avait été à l'origine de son arrivée au sein du club de la capitale. « Je m'entendais très bien avec Gérard à Villa. Il avait des liens avec le PSG et était un bon ami des propriétaires. Ils l'ont contacté pour lui dire : " Il faut changer notre façon de faire à Paris. On a vu que les meilleurs terrains du monde se trouvent en Premier League. Alors, selon vous, qui possède le meilleur terrain de Premier League et qui est le meilleur jardinier ?" Il a répondu, sans hésiter, Aston Villa et Jonathan Calderwood », a-t-il confié.

« Ils se blessaient tous »

Jonathan Calderwood a ainsi rejoint le PSG en 2013 et il y avait un gros travail à faire au sein du club de la capitale. « Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à investir des millions dans des joueurs, qu'ils devaient construire quelque chose de plus grand. On ne peut pas se contenter de mettre les 11 meilleurs joueurs sur le terrain, il nous faut les infrastructures. L'un des principaux atouts était la qualité des terrains. Ici à Paris, ils peinaient avec la pelouse du stade et du centre d'entraînement. Ils essayaient de constituer cette équipe de superstars de classe mondiale, mais ils se blessaient tous. De plus, ils avaient du mal à jouer sur le terrain. Certains matchs ont failli être annulés, ils ne pouvaient pas jouer, le terrain était instable, ce qui les empêchait de pratiquer le football fluide qu'ils souhaitaient », a fait savoir le jardinier star du PSG.