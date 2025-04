PSG : Une «star» proche de Lionel Messi va jouer à Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Emiliano Martinez, gardien de but d'Aston Villa et champion du monde 2022, s'apprête à affronter le PSG au Parc des Princes. En France, sa réputation de provocateur va lui valoir un accueil très houleux, mais en Argentine, le portier est considéré comme une star, au point de se tenir juste derrière Lionel Messi en popularité.

Après avoir créé l’exploit à Anfield, le PSG retrouve un autre pensionnaire de Premier League en Ligue des champions avec Aston Villa, où évolue notamment Emiliano Martinez. Le portier argentin, sacré champion du monde en 2022, devrait recevoir un accueil houleux au Parc des Princes, le public français ne lui pardonnant pas ses multiples provocations après la finale.

« Ce n’est pas sorcier : sur l’échiquier il vient tout de suite après Lionel Messi »

En Argentine, Emiliano Martinez est en revanche perçu comme un héros comme l’explique Alberto "Beto" Marcico, passé notamment par le TFC entre 1985 et 1992. « C’est une star ! Une vraie. Ce n’est pas sorcier : sur l’échiquier il vient tout de suite après Lionel Messi. Derrière Léo, "Emi" est le footballeur le plus populaire. Carrément. Il est le préféré, les gens l’adorent », révèle l’ancien joueur, interrogé par La Dépêche du Midi.

« Emiliano, il a tout. Sportivement, la base bien sûr, et humainement »

« Il y a bien De Paul et Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou Lautaro Martinez (Inter Milan) qui ont la cote auprès des supporters. Mais ils sont davantage à ranger dans la catégorie chouchous du public. Emiliano, lui, c’est autre chose ; il a tout. Sportivement, la base bien sûr, et humainement, poursuit Alberto Marcico. Vous savez, c’est un bon gars. Vraiment. Il est de Mar del Plata, ville côtière à 400km de Buenos Aires, issu d’une famille modeste à l’image de pratiquement tous les footeux. Il sait la vie dans les quartiers. Et il s’investit je veux dire socialement auprès des jeunes, via des associations. Ce côté-là est très apprécié chez nous. Personnellement, je n’ai pas eu le loisir de le rencontrer car il vit en Angleterre. Ce qui ne l’empêche pas d’être très présent au pays (sourire)… Il est partout ! Emi incarne plusieurs pubs. Pour des médicaments, pour les paris sur le Net… Il est impossible de ne pas le rencontrer dans la rue en quelque sorte. Avec sa photo sur des 4x3. Il a un visage de BD, d’ailleurs. Je rappelle que son surnom c’est "Dibu" (diminutif de Dibujo, dessin). Donné en raison de sa ressemblance, enfant, avec un personnage animé d’une série TV argentine dans le milieu des années 90. »