Rothen avec Squeezie, la punchline lâchée en direct !

La Kings League France s'apprête à débuter et parmi les 8 équipes en lice, on retrouve Unit3d, présidé par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. Pour l'occasion, ils ont décidé de très bien s'entourer avec notamment la présence de Jérôme Rothen en tant que directeur sportif. Un poste qui n'a pas manqué de faire réagir Samir Nasri.

Connus notamment du monde Youtube, Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi n'ont clairement pas un lien direct avec le football. Et pourtant... Les 3 influenceurs se retrouvent à la tête de l'équipe Unit3d, engagée dans la Kings League. En conséquent, ils ont décidé de former un staff très solide. Celui-ci a été révélé très récemment et surprise, on y retrouve Jérôme Rothen, présenté comme le directeur sportif du club de Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi.

« Ça va, c'est la Kings League frère »

A la tête de l'équipe F2R en Kings League avec AmineMaTué et Jérémy Ménez, Samir Nasri a réagi à ce poste occupé par Jérôme Rothen. Sur Twitch, l'ancien de l'OM a lâché une puncline pour réagir, balançant : « Directeur sportif, ils ont mis ? Ça va, c'est la Kings League frère. Ils croient que c'est la Ligue des Champions ? ».

L'explication après les critiques

La présence de Jérôme Rothen aux côtés de Squeezie en a surpris plus d'un, d'autant que l'ancien du PSG avait dernièrement critiqué la compétition de Gerard Piqué. « A l'époque, il (Piqué) expliquait qu'il fallait créer autre chose pour attirer la nouvelle génération qui se désintéressait du foot à 11. Je n'avais pas trop aimé qu'il crache dans la soupe parce que le foot à 11 nous avait donné à manger », s'était expliqué Rothen.