La rédaction

Alors que le PSG brille en Ligue des champions, Kylian Mbappé traverse une période délicate au Real Madrid. Expulsé ce week-end, l'ancien Parisien serait affecté par les belles performances du PSG depuis son départ. Laure Boulleau évoque un possible impact psychologique, alimenté par les critiques suggérant que Paris jouerait mieux sans lui.

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG déroule cette saison et propose un jeu attrayant. Le club de la capitale est toujours en lice en Ligue des champions et s’est imposé 3-1 face à Aston Villa, à domicile, lors du match aller des quarts de finale. Une nouvelle dynamique qui, selon certains observateurs, serait liée au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier.

Kylian Mbappé a craqué

Kylian Mbappé sort d’un week-end compliqué avec le Real. Si la Maison Blanche s’est imposée à Alavés, l’ancien attaquant du PSG a été expulsé suite à une grosse faute sur Antonio Blanco. Interrogée sur Canal+, Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG, estime que ce coup de sang pourrait être lié aux performances du PSG depuis son départ.

«Ça peut le tendre, psychologiquement»

«Le rouge de Mbappé ? C’est une frustration qui peut s’évacuer comme ça, commence Laure Boulleau au sujet de Kylian Mbappé. Honnêtement, je me suis mise à sa place, et je pense que voir le PSG très bien jouer et entendre que tout le monde dit que c’est mieux sans lui, ça peut le tendre, psychologiquement. Ce qui se passe au Real Madrid et ce qui se passe au PSG peuvent jouer sur son mental», conclut-elle dans le Canal Football Club.