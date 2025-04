«Je vais me faire déglinguer» : Panique totale pour Laure Boulleau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau n'aura pas mis longtemps avant de rebondir. Rapidement, l'ancienne du PSG est devenue consultante sur Canal+. On a ainsi pu le retrouver sur le plateau du Canal Football Club. Une nouvelle expérience qui n'a pas manquer de lui faire peur.

Désormais, c'est sur les plateaux de télévision qu'on peut apercevoir Laure Boulleau. Ancienne joueuse du PSG, elle est aujourd'hui consultante sur Canal+. Une reconversion qui se passe bien pour elle, mais si au début, Laure Boulleau a eu quelques frayeurs.

« Pas un mot qui sortait dans le bon sens »

Pour OnTime, Laure Boulleau a raconté ses difficultés pour ses débuts au Canal Football Club. Elle a alors confié à ce sujet : « Au moment où la musique se lance, j’avais l’impression que c’était un monde irréel. Je me disais mais qu’est-ce que je fous là. Je regardais, j’avais Hervé Mathoux qui était là, je me dis c’est pas possible. Je révise un peu ce que je voulais, je n’avais pas un mot qui sortait dans le bon sens, le verbe au milieu, avant le sujet. C’était dans ma tête et je me disais si je parle comme ça, je vais me faire déglinguer, ils vont dire que les filles n’ont pas leur place ».

« Je représentais les femmes consultantes »

« Parce qu’en plus, au-delà de représenter ma petite personne, je représentais les femmes consultantes. C’était un peu nouveau. Il y avait des journalistes femmes, mais consultantes ça n’a rien à voir. Une ancienne joueuse qui parle de foot masculin c’était nouveau. Mais ça va, la première s’est bien passé », a poursuivi Laure Boulleau.