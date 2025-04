Kolo Muani - PSG : L'improbable révélation à 720 000€

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, Randal Kolo Muani a quitté le PSG pour rejoindre sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison la Juventus de Turin. Si le début de l’aventure italienne du Français s’est plutôt bien passé, il est beaucoup moins en réussite dernièrement. D’ailleurs, son bilan n’est pas bon, car chacun de ces buts coûte 720 000€ à la Vieille Dame.

À l’été 2023, il était la grande attraction du mercato estival du PSG. Dans les tous derniers instants, le club de la capitale réussissait à arracher Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort contre un chèque de 95M€. Une somme folle pour un attaquant qui n’avait réalisé alors qu’une bonne saison en Bundesliga. Presque deux ans plus tard, force est de constater que les dirigeants parisiens s’étaient complètement trompés en faisant venir l’ancien Nantais.

Randal Kolo Muani a déjà fait ses valises

Si Randal Kolo Muani se disait très heureux de débarquer au sein de son club de rêve, il n’a jamais réussi à répondre aux attentes. Le poids du transfert était peut-être trop grand pour l’attaquant qui squattait le banc depuis le début de saison, car pas dans les plans de Luis Enrique. Face à cet avenir bouché au PSG, l’ancien Nantais a donc décidé de changer d’air lors du mercato hivernal. Le Parisien était convoité par de nombreuses équipes, mais c’est finalement la Juventus de Turin qui a eu le dernier mot.

Kolo Muani coûte cher à la Juventus

Lors de ses débuts en Italie, Randal Kolo Muani a épaté tout le monde et il semblait avoir retrouvé l’instinct du buteur. Mais après quelques mois, on peut constater que cela n’était finalement que passager. Le Français n’a plus marqué pour la Juventus de Turin depuis le 7 février et un doublé contre Côme. Une disette qui ne plaide pas en sa faveur pour potentiellement rester définitivement à Turin, d’autant plus que, selon la Gazzetta dello Sport, chaque but du joueur du PSG coûte 720 000€ à la Vieille Dame, entre la somme payée par le prêt ainsi que le salaire du joueur. Un investissement loin d’être rentable.