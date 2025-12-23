Mercato : Le pote de Dembélé au PSG, il va toucher le pactole !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano va changer de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alerté par la situation de l'international français, le PSG serait à l'affût pour boucler son transfert. Pour convaincre le joueur, les hautes sphères parisiennes seraient prêtes à lui offrir le salaire qu'il souhaite.

Transfert : Le PSG en pince pour Upamecano Conscient de la situation contractuelle de Dayot Upamecano, qui est un ami d'Ousmane Dembélé, le PSG souhaiterait en profiter. En effet, les dirigeants parisiens seraient emballés par l'idée de recruter le défenseur central de 27 ans pour 0€. Pour mettre toutes les chances de son côté, le PSG serait prêt à régaler Dayot Upamecano.