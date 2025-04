Cyclisme : Alaphilippe prépare sa revanche

Alexandre Higounet

Alors qu’il espérait être à la bagarre lors du Tour des Flandres, l’un de ses grands objectifs, Julian Alaphilippe a dû renoncer, malade. Aujourd’hui au Tour du Pays Basque, loin des écrans radars, le double champion du monde prépare sa revanche en vue de la campagne des ardennaises...

Programmé au départ du Tour des Flandres, qu’il avait ciblé parmi ses grands objectifs du début de saison et où il espérait apporter la preuve qu’il était encore capable d’évoluer au plus haut niveau et d’être à la bagarre avec les meilleurs dans les moments clés, Julian Alaphilippe a malheureusement dû renoncer à trois jours de la course, diminué par une maladie contractée dans la semaine. Pour le Français, la déception a dû être grande, surtout vis-à-vis de sa nouvelle équipe, mais il est vite reparti au combat.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Le difficile renoncement au Tour des Flandres

Julian Alaphilippe dispute cette semaine le Tour du Pays Basque, une épreuve pour puncheurs-grimpeurs qui pourrait tout à fait lui convenir et qu’il aborde avec ambition. Le double champion du monde a ainsi déclaré mardi matin au départ de la deuxième étape, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Pour nous, je pense que l'objectif de la semaine est de profiter de la course et d'essayer de gagner une étape. Ce serait sympa. Je serai super content de profiter de la course, d'essayer quelque chose chaque jour. Peut-être pas aujourd'hui, car c'est une étape plutôt pour les sprinteurs et nous n'avons pas de vrai sprinteur. Aujourd'hui, l'objectif est d'arriver en toute sécurité. À partir de demain (mercredi), il sera important pour nous d'essayer quelque chose chaque jour. La dernière étape reine samedi ? Je ne sais pas. Je vais prendre ça jour après jour. C'est sûr que la dernière étape sera super difficile, mais déjà avant, ça va être dur. On verra. Je ne pense pas encore à la dernière étape. Je me concentre plus sur arriver en sécurité aujourd'hui et à mercredi ».

Au Pays Basque, il prépare sa revanche

Au-delà d’une victoire d’étape voir d’un bon classement général, Julian Alaphilippe poursuit un deuxième objectif en se rendant au Tour du Pays Basque : gagner les derniers pourcentages qui lui manquent pour arriver au sommet de sa forme pour la campagne des ardennaises, à commencer par la Flèche Wallonne, qu’il a remportée à plusieurs reprises. Dans l’ombre des ténors qui se disputent Paris-Roubaix, Julian Alaphilippe prépare tranquillement sa revanche. Avec l’espoir de renouer avec la victoire dans une grande classique.