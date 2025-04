Cyclisme : Tour de France, Total Energies, la classe de Julian Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’ASO a annoncé en début de semaine les noms de trois dernières équipes invitées pour le prochain Tour de France, Julian Alaphilippe, interrogé par L’Equipe, a tenu avant tout à exprimer sa joie que la formation Total Energies soit également de la partie, au-delà de sa propre équipe Tudor Cycling. Un mot sympa qui prouve que le champion tricolore a de la mémoire. Explication.

L’an dernier, alors que son contrat arrivait à son terme avec la Soudal-Quickstep et qu’il était acquis qu’il ne répondrait pas favorablement à l’offre de prolongation revue à la baisse de la formation belge, Julian Alaphilippe a été l’objet d’une cour assidue de la formation Total Energies de Jean-René Bernaudeau, qui a fait le maximum pour convaincre le double champion du monde de signer. Après avoir longtemps hésité, Alaphilippe avait finalement opté pour la formation suisse Tudor Cycling de Fabian Cancellara.

Alaphilippe évoque immédiatement sa joie pour Total Energies

A l’époque, le coureur tricolore avait avoué que cela avait été un crève-cœur pour lui de dire « non » à Jean-René Bernaudeau, conscient que son refus constituait un coup dur pour le projet du manager vendéen, dont le sponsor Total Energies n’avait pas caché qu’il misait beaucoup sur son arrivée. Alaphilippe avait alors confié : « Pour remonter un peu le fil, ça fait quelques années que je connais leur intérêt pour moi. C’était un peu l’année ou jamais pour que je les rejoigne, ils avaient vraiment beaucoup d’ambitions. Je savais qu’ils seraient déçus, après ils l’ont pris d’une manière très professionnelle. Ils m’ont compris. C’était dur parce que je sais qu’ils avaient vraiment envie que le projet aboutisse. »

Alaphilippe a de la mémoire

A l’heure des invitations pour le Tour 2025, Julian Alaphilippe n’a pas oublié l’épisode et lorsqu’il a été contacté par L’Equipe pour réagir à l’invitation de l’équipe Tudor Cycling, le Français s’est au préalable félicité que la formation de Jean-René Bernaudeau ait également reçu une invitation de la part des organisateurs : « Je suis sincèrement contents que Total Energies soit aussi invité, car je savais que cela pouvait jouer sur l’avenir de leur équipe ». Un mot très sympa et chaleureux, bien à l’image du double champion du monde, qui a toujours fonctionné sur un mode collectif et affectif. Et qui prouve au passage qu’il a aussi de la mémoire.